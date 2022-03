Meghan debutta su Spotify, podcast su stereotipi sulle donne

LONDRA - La duchessa di Sussex sbarca su Spotify con una prima serie di appuntamenti da lei condotti nell’ambito di un podcast dedicato a denunciare gli stereotipi sulle donne che tuttora vengono utilizzati come etichette per frenare l’emancipazione femminile e il percorso verso un pieno riconoscimento della parità di genere. Lo annuncia la stessa Meghan Markle dalla California, dove ha scelto di vivere assieme al marito Harry e ai piccoli Archie e Lilibet Diana dopo lo strappo traumatico della coppia 'ribelle' dalla famiglia reale britannica.

L'obiettivo - ha spiegato la duchessa ed ex attrice, citata dai media del Regno Unito - è quello d’indagare «sugli stereotipi che trascinano le donne indietro». A partire dalla prossima estate ella animerà quindi in veste di conduttrice interviste e conversazioni con storici, studiosi, esperti ed esperte, oltre a donne e ragazze che sono state vittime in prima persona di esperienze di questo tipo. L’iniziativa - ultima di una serie di attività nel business dei nuovi media e della comunicazione, improntante anche all’impegno sociale, in cui sia Meghan sia Harry si sono lanciati dopo aver attraversato l’oceano, non senza firmare negli Usa contratti sostanziosi sulla strada di quella autonomia finanziaria che hanno sostenuto di voler consolidare, s'intitolerà Archetypes. E mira a diffondere «una narrativa» declinata al femminile di come le donne intendono «mostrarsi e definire le proprie vite», oltre ad aiutare le giovani a maturare una maggiore consapevolezza.