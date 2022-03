Alfa Romeo Giulia e Stelvio "Estrema" per i puristi della guida

TORINO - Alfa Romeo presenta la serie speciale di Giulia e Stelvio "Estrema" ad Hinwil, nel quartier generale dell'Alfa Romeo F1 Team. Prima serie speciale globale, è equipaggiata con un allestimento che la posiziona al vertice della gamma ed incarna la massima espressione in termini di soluzioni tecnico-dinamiche, stile e sportività. "Estrema" si posiziona al vertice della gamma strizzando l'occhio alla super sportiva versione Quadrifoglio. Il progetto si rivolge a un cliente "intenditore della guida", alla costante ricerca di una vera e propria simbiosi con la vettura. Un cultore, meno votato alla muscolarità dell'estetica ma attento a quelle soluzioni tecniche capaci di conferire un bilanciamento ed una dinamica di guida d'eccellenza. Sono infatti di serie le sospensioni attive che grazie alla capacità di adattarsi real time alle condizioni del percorso unitamente allo stile di guida, contribuiscono ad un eccezionale comfort di viaggio senza mai penalizzare handling sportivo e piacere di guida. Il sistema di controllo, "Alfa active Suspension", gestisce sospensioni ed ammortizzatori in costante interazione con il CDC (Chassis domain control) e con il Dna calibrando il suo intervento a seconda della modalità selezionata. Sempre di serie su "Estrema" Il differenziale autobloccante che garantisce stabilità e controllo elevati in tutte le condizioni di aderenza. Ripartisce coppia e motricità anche in uscita di curva e a velocità e accelerazione elevate. Osservandola dall'esterno e accedendo nell'abitacolo la sportività risulta avvolgente grazie anche al diffuso utilizzo del carbonio. Negli esterni la fibra di carbonio è presente sugli specchietti e sul trilobo frontale. Toni scuri per lo specifico badge "Estrema" sul paraurti, cerchi in lega - da 19" sulla Giulia e 21" sulla Stelvio - e le pinze freno nere. La stessa forte connotazione sportiva si ritrova all'interno, dove spiccano le finiture in fibra di carbonio ed i sedili in Alcantara, un materiale unico che coniuga le ragioni dell'estetica e della funzionalità. Cuciture in contrasto rosse abbinate a inserti in pelle conferiscono sportività ed esclusività a cruscotto, sedili, volante e cambio. Giulia e Stelvio "Estrema" sono equipaggiate con i propulsori 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4. Completa l'allestimento un impianto audio dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, con prezzi a partire da 67.600 euro per Giulia, e 75.400 euro per Stelvio. . ads/com 28-Mar-22 10:31