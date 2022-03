Per Piaggio 1 edizione speciale firmata Feng Chen Wang

ROMA - Dall'incontro tra Piaggio e Feng Chen Wang, stilista tra le più sperimentali e innovative del panorama internazionale, nasce una edizione speciale e personalizzata di Piaggio 1, la nuova proposta di Piaggio per la mobilità elettrica urbana. Agile, leggero, essenziale e pratico, Piaggio 1 rivoluziona il concetto di e-scooter grazie a un design accattivante e curato in ogni dettaglio: l'edizione speciale Feng Chen Wang è caratterizzata e resa unica da una livrea esclusiva, nella quale la stilista e designer fonde la tradizione cinese - Feng nasce infatti nel Fujian, provincia nel Sud Est della Cina, nota per i paesaggi naturali mozzafiato - con la vibrante creatività che caratterizza Londra, dove ha base lo studio di Feng. L'acquarello combina gli elementi naturali dell'acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia, realizzato a mano utilizzando la tradizionale tecnica cinese della pennellata, mentre la colorazione verde - ripresa anche sul rivestimento della sella e sui cerchi ruota - è sia un richiamo alla flora autoctona, sia ai valori universali quali salute, prosperità e armonia. Dalla collaborazione con Feng Chen Wang nascono anche un casco dedicato e una capsule collection di capi unisex per lo streetwear che, presentata nello scorso ottobre alla Shanghai Fashion Week, rimodella la tradizione per renderla speciale e contemporanea. Sono capi nei quali la sovrapposizione di materiali riciclati è sinonimo di una profonda attenzione di Feng verso i temi della sostenibilità, il rispetto della natura e il recupero creativo. L'edizione speciale Feng Chen Wang di Piaggio 1 sarà disponibile da aprile presso i dealer Piaggio, nella versione 1 al prezzo di 2.999 Euro e 1 Active a 3.599 Euro (f.c., Iva inclusa). . ads/com 28-Mar-22 11:15