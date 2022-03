Accessori con stampa 3D per nuova Peugeot 308

ROMA - Peugeot reiventa gli accessori per l'auto grazie alla tecnologia innovativa della stampa 3D e a un nuovissimo polimero morbido. Una gamma di accessori che comprende un portaocchiali, un porta-lattine e un porta-telefono/porta-carte è stata creata appositamente per nuova Peugeot 308 ed è disponibile nella boutique online Peugeot Lifestyle. Questa è la prima volta che la tecnologia di stampa 3D viene utilizzata su accessori automobilistici, un'innovazione che è molto promettente per l'intera industria dell'auto. Risultato di un lavoro comune dei team di Design, Prodotto e Ricerca & Sviluppo di Peugeot in collaborazione con HP Inc., Mader ed Erpro, questi accessori sono stampati in 3D utilizzando la nuova tecnologia di stampa 3D HP Multi Jet Fusion (MJF). L'obiettivo è offrire prodotti innovativi, piacevoli al tatto, leggeri, solidi e facili da usare, e che esaltano il benessere interno offerto dalla 308 e dal suo nuovo Peugeot i-Cockpit. L'obiettivo dei designer all'inizio del progetto era rendere gli accessori più visibili e attraenti grazie all'utilizzo di materiali moderni. La gamma di accessori è stata definita dopo un'analisi dettagliata del modo in cui i clienti utilizzano i vani portaoggetti in auto. Poiché i materiali tradizionali non corrispondevano al capitolato, il team "Colori e materiali" del Design Peugeot ha lavorato con i suoi partner per sviluppare un materiale con una resa innovativa. La stampa 3D si è imposta come la soluzione ottimale. In pochi mesi, i team hanno sviluppato insieme un nuovo polimero che offre tre vantaggi principali: flessibilità, velocità e qualità della resa. Il materiale flessibile utilizzato è il poliuretano termoplastico ultrasint, il risultato di una partnership tra HP e Basf. Questo materiale offre componenti duraturi, resistenti e flessibili. È un materiale perfetto per le parti destinate ad assorbire gli urti e le sollecitazioni e che richiedono un'elevata elasticità, e per le strutture flessibili a rete. Questo materiale permette di ottenere pezzi con superficie di alta qualità e un livello di dettaglio molto elevato. . ads/com 28-Mar-22 12:02