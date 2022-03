Teatro alla Scala: torna in scena l'ex Bolshoi Jacopo Tissi

MILANO - Il primo ballerino del Bolshoi Jacopo Tissi, che ha lasciato il teatro moscovita dopo l'attacco russo all'Ucraina, torna alla Scala di Milano. Questa estate ballerà come ospite in Giselle, in programma dal 9 al 16 luglio e dalla prossima stagione farà parte del corpo di ballo come primo ballerino ospite.