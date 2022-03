Covid, Speranza "Avere fiducia ma mantenere i piedi per terra"

ROMA - "E' un giorno importante, dobbiamo avere fiducia e mantenere i piedi per terra, perché la pandemia c'è ancora, ma non l'affronteremo più con strumenti straordinari ma con strumenti ordinari. Voglio ringraziare il personale sanitario che ha svolto un lavoro incredibile, il generale Figliolo, il Cts, gli scienziati e gli italiani che sono stati attenti e hanno svolto una missione positiva per il Paese". A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, al Tg1, in merito alla fine dello stato di emergenza per il Covid-19. "La campagna vaccinale è stata la svolta di questi due anni - ha aggiunto -, se oggi il nostro Paese vive una situazione diversa è grazie al fatto che abbiamo fatto una campagna con delle percentuali di vaccinati tra le più alte al mondo, ma ci sono ancora persone che non hanno ancora fatto la prima dose: faccio appello a tutti perché se abbiamo evitato le chiusure è stato grazie ai vaccini, che restano uno strumento fondamentale nella fase che verrà". . tai/sat/red 31-Mar-22 21:09