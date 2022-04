Covid, Speranza "La gestione della pandemia diventa ordinaria"

ROMA - "Da oggi cambia la gestione della pandemia: non sarà più di natura straordinaria, passeremo ad una gestione ordinaria e questo perché abbiamo tassi di vaccinazione molto alta ed antivirali efficaci, entriamo in una fase diversa, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perché la pandemia è ancora in corso, il virus ancora circola". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di "Radio anch'io", su Rai Radio 1. "Questi due anni ci hanno dato una lezione fortissima, il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più importante che abbiamo - ha aggiunto -. In passato non si è investito abbastanza, oggi si chiude la stagione dei tagli, ci sono risorse che prima non c'erano, la sfida è la ricostruzione di un nuovo SSN. Dobbiamo investire meglio e di più". . ror/sat/red 01-Apr-22 09:38