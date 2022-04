Kia Niro EV trionfa nella J.D. Power 2022

ROMA - Kia Niro ha riconquistato il primo posto nella classifica creata da J.D. Power, edizione 2022, sul grado di soddisfazione degli utilizzatori di veicoli elettrici dalla grande diffusione. Questo successo, per il secondo anno consecutivo, conferma che i proprietari di Kia Niro EV l'hanno recepito come il miglior veicolo elettrico (EV) sul mercato. Per determinare il grado di soddisfazione nella proprietà e la propensione al riacquisto, JD Power ha intervistato oltre 8.000 proprietari di veicoli elettrici negli Stati Uniti, raccogliendo le loro valutazioni su costi, autonomia della batteria, esperienza nell'utilizzo, stile e piacere di guida. Niro EV ha svolto un ruolo fondamentale nel percorso di elettrificazione della gamma di Kia aprendo ad una facile transizione verso la mobilità sostenibile con un'ampia offerta di propulsori a basse o zero emissioni. Il crossover Niro EV è il best seller delle tre varianti propulsive ed ha acquisito un'importanza crescente a partire dalla sua introduzione nel 2017. "Kia è determinata nell'offrire una gamma diversificata di veicoli elettrificati insieme ad una serie di servizi specifici, al fine di rendere ottimale l'esperienza della proprietà di un veicolo elettrificato", ha affermato Sean Yoon, Presidente e CEO, Kia North America, Kia America. "Le vittorie consecutive nell'EVX Ownership Study rafforzano la leadership di Kia mentre il brand si prepara a introdurre altri veicoli elettrici per passeggeri, SUV e MPV nei diversi segmenti entro il 2027. Il nuovissimo EV6 si è aggiunto a Niro nella gamma 100% elettrica di Kia, contribuendo al record di vendite del brand, registrato a febbraio". Kia Niro offre la soluzione ideale per quegli automobilisti che sono attratti dalla guida a emissioni zero ma non vogliono rinunciare a spazio, stile e autonomia. Con 454 chilometri di autonomia esclusivamente elettrica, un abitacolo iper funzionale e una coppia di 395 Nm dalla risposta immediata, Niro EV è il veicolo perfetto per incoraggiare le persone a passare alla mobilità elettrica. "I veicoli elettrici hanno un ruolo sempre più importante nel panorama automobilistico orientato ad una mobilità più sostenibile. Con la vittoria di Niro EV nel JD Power 2022 per il secondo anno consecutivo, Kia ha dimostrato ancora una volta di saper soddisfare appieno le aspettative dei proprietari di veicoli elettrici" ha affermato Brent Gruber, Senior Director, Global Automotive di JD Power. Kia ha recentemente annunciato che nel 2022 verrà introdotta sul mercato la Nuova Niro, completamente ridisegnata, che svilupperà ulteriormente le caratteristiche che rendono il modello attuale così popolare, offrendo allo stesso tempo uno stile rinnovato e funzionalità tecnologiche avanzate. . tvi/com 01-Apr-22 14:20