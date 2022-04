Kinto traccia la direzione verso una mobilità più sostenibile

ROMA - A due anni dalla sua costituzione, Kinto Italia fa il bilancio del suo percorso sul mercato italiano che ha portato a consolidare la sua offerta integrata di servizi di mobilità, e traccia la direzione futura confermando la concreta volontà di diventare un fornitore di soluzioni di mobilità capaci di generare benefici per gli individui, le aziende e le comunità locali nel pieno rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Kinto è il brand globale del gruppo Toyota dedicato ai servizi mobilità, creato per soddisfare le nuove esigenze di mobilità in modo semplice, sostenibile ed accessibile a tutti e rappresenta l'ambizione del gruppo Toyota di offrire una mobilità centrata sulla persona, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie digitali e di veicoli a bassissime emissioni e ad alta efficienza energetica, rendendo l'utente protagonista responsabile di un percorso comune verso la mobilità sostenibile. "Kinto nasce con un sistema di valori distintivo e si pone l'obiettivo di essere un Mobility Provider in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità e di generare vantaggi a tutti i livelli - dichiara Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia, Chairman & CEO di Kinto Italia - per l'individuo, che potrà beneficiare di maggiore flessibilità, tempo a disposizione e sostenere costi inferiori per i propri spostamenti; per l'ambiente, grazie all'utilizzo di soluzioni elettrificate; per le comunità che potranno godere città più vivibili, e per il sistema economico, che potrà utilizzare le risorse in maniera più efficiente". Propone un'offerta integrata di mobilità che si arricchisce nel tempo. La novità di quest'anno è l'introduzione sul mercato italiano di Kinto Flex, il servizio di noleggio a breve-medio termine - da 1 mese a 12 mesi - in abbonamento flessibile. Una formula accessibile in maniera completamente digitale, con zero anticipo, un prezzo mensile all-inclusive ed un'opzione di cancellazione mensile, come qualsiasi formula di abbonamento. . tvi/com 01-Apr-22 14:52