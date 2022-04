Speciale versione della nuova Bmw i4 per la quarta maglia del Milan

SAN DONATO MILANESE - Si arricchisce la partnership tra BMW Italia e AC Milan, siglata a marzo 2021, che ha visto la filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventare Automotive Partner e Premium Partner dei Rossoneri. In occasione della presentazione della quarta maglia della squadra è stata realizzata una versione speciale della Nuova BMW i4, che verrà mostrata sul maxischermo questa sera nel corso della partita Milan - Bologna. Sarà poi possibile vedere da vicino la versione speciale della Nuova BMW i4 presso la House of BMW in via Verri 10, Milano, dal 6 al 26 aprile. "I due marchi globali, eccellenze nei rispettivi ambiti, scendono in campo per l'innovazione, la sostenibilità e lo stile con un approccio pionieristico orientato al futuro con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione e glamour, in tutto il mondo", si legge in una nota. . sat/com 04-Apr-22 18:10