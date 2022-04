"EV6 Unplugged Ground" di Kia conquista il Red Dot 2022

MILANO - Kia si aggiudica il prestigioso "Interior Architecture and Interior Design" Red Dot 2022 con "EV6 Unplugged Ground", l'innovativo spazio multimediale dedicato a EV6, situato a Seongsu, che offre la possibilità di provare tutte le straordinarie prerogative del pluripremiato BEV di Kia. "EV6 Unplugged Ground" è un sito unico nel suo genere, ideato e realizzato per dimostrare concretamente alle persone l'evoluzione intrapresa da Kia verso la mobilità sostenibile, attraverso il suo primo veicolo dedicato 100% elettrico. Il complesso, strutturato in diverse aree, da quelle riservate all'esperienza, a quelle dedicate ai test drive fino alla consulenza degli esperti, proietta le persone nel futuro della mobilità in uno dei quartieri più famosi di Seoul, Seongsu. Nato come distretto industriale, Seongsu, negli ultimi anni si è trasformato in uno dei quartieri più trendy e ferventi di creatività, tanto da essere conosciuto a livello locale come la "Brooklyn of Korea". "Obiettivo principale di EV6 Unplugged Ground è di trasmettere un messaggio chiaro sul nuovo corso di Kia: riciclaggio, sostenibilità, mobilità futura e veicoli elettrici. Abbiamo scelto Seongsu perché è un quartiere oggi rinato, proprio come il marchio Kia", ha affermato Ji-Min Kim, Head of Korea Business Strategy Group. "Ricevere questo ambito premio dagli esperti di design di Red Dot è di forte impulso per tutti noi in Kia". Kia EV6 vince altri due importanti Red Dot EV6, oltre ad essere stata proclamata European Car of the Year 2022, si è aggiudicata altri due prestigiosi Red Dot Awards: "Best of the Best" per il suo design pionieristico e all'avanguardia e "Innovative Products" per i forti contenuti di innovazione che introduce. Sin dalla nascita, nel 1955, i Red Dot Design Awards sono considerati una delle più prestigiose competizioni al mondo dedicate al design industriale. Vengono indetti ogni anno dal Design Zentrum Nordrhein-Westfalen e sono assegnati in tre categorie: Product Design, Brands & Communication Design e Design Concept. I concorrenti dell'edizione 2022 sono stati sottoposti all'esame di una giuria internazionale composta da 50 membri fra designer indipendenti, docenti di design e giornalisti specializzati. . tvi/com 05-Apr-22 16:18