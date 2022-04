Ucraina, Papa: "Assistiamo all'impotenza dell'Onu"

CITTÀ DEL VATICANO - "Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità come il massacro di Bucha. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale. "Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora", ha aggiunto. "Si metta fine a questa guerra - ha continuato -, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Preghiamo insieme su questo". "Dopo la seconda guerra mondiale si è tentato di porre le basi di una nuova storia di pace ma purtroppo non impariamo ed è andata avanti la vecchia storia di grandi potenze concorrenti. Nell'attuale guerra in Ucraina, assistiamo all'impotenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite", ha sottolineato il Pontefice. . ym/sat/red 06-Apr-22 12:08