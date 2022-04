Nasce Pirelli Care per acquistare pneumatici e servizi tramite il web

MILANO - Servizi legati alla mobilità ma anche i pneumatici - estivi, invernali, oppure all season - tutto incluso in un prezzo fisso mensile. È Pirelli Care, la nuova modalità di acquisto dei pneumatici per l'auto che dà accesso anche a una serie di servizi scelti per agevolare la cura dell'auto e risolvere gli inconvenienti che possono capitare alla guida. Il tutto attraverso una piattaforma web o app su smartphone che consente di scegliere il piano più adatto fra i tre proposti (Easy, Smart e Superior) e di personalizzarli ulteriormente con la tipologia di servizio desiderata. Fra le prime prestazioni che possono essere comprese nei piani, la garanzia sul treno dei pneumatici e l'assistenza stradale Europ Assistance, per viaggiare sempre in serenità. Pirelli ha creato questa nuova modalità di acquisto, disponibile in tutta Italia, per rendere più agevole l'acquisto e la gestione dei pneumatici, offrendo la possibilità di farli comodamente da ogni luogo con lo smartphone. Individuato il piano più adatto alle proprie esigenze, il sistema di Pirelli Care consente di scegliere un primo piano di soli servizi oppure di guidare l'automobilista nella scelta dei pneumatici più adatti; bastano pochi click per trovare quelli giusti per il proprio stile di guida ed esigenze. Poi, si possono aggiungere ulteriori tipologie di servizio, oltre a quelle già comprese nel piano sottoscritto, e infine si trova il rivenditore più vicino e si fissa l'appuntamento per il cambio gomme tra i punti vendita Driver aderenti sul territorio nazionale. Il pagamento del piano scelto si effettua mensilmente, come ogni sottoscrizione ad altre piattaforme, tramite carta di credito o PayPal senza interessi e oneri aggiuntivi. L'assistenza di Pirelli Care è disponibile sin dall'iscrizione per supportare l'automobilista nella scelta del piano e il montaggio dei pneumatici. Il cliente può comunque restare sempre in contatto con il team dedicato di Pirelli Care in totale autonomia, attraverso l'app sul proprio smartphone o dal sito del servizio o ancora tramite chat Whatsapp. Il primo livello di accesso a Pirelli Care ha un costo di soli 5 euro al mese e consente di acquistare i soli servizi, se non si ha bisogno dei pneumatici, includendo i primi 3 mesi gratuiti. Il piano comprende, ogni qualvolta se ne ha la necessità: Soccorso stradale sul territorio europeo; Check-up del veicolo; Riparazione forature; Sanificazione dell'auto. Con Piano Smart, il secondo livello di Pirelli Care comprende un set di pneumatici o, se scelto, un set estivo e uno invernale di pneumatici, includendo i servizi: Montaggio/smontaggio dei pneumatici scelti; Equilibratura; Garanzia sui pneumatici che copre danni riparabili o irreparabili e fino alla sostituzione dell'intero set di pneumatici; Cambio stagionale e deposito (per chi sceglie di inserire anche i pneumatici di diversa stagionalità). Il piano Superior di Pirelli Care, invece include uno o più treni di pneumatici, più tutti i servizi del piano Smart e arricchisce ulteriormente l'offerta con: Check-up del veicolo (controllo della pressione dei pneumatici, verifica del livello dei liquidi, dell'efficienza dell'impianto luci, scadenza della revisione, etc); Controllo dell'assetto completo dell'autovettura (verifica della convergenza, della campanatura e dell'incidenza, anteriore e posteriore, con azzeramento del sensore dell'angolo di sterzo dell'autovettura); Sanificazione dell'auto. Nella fase di lancio di Pirelli Care, ai sottoscrittori del piano Superior verrà offerta la possibilità di beneficiare gratuitamente del pacchetto Easy per la durata del piano di acquisto dei pneumatici. . tvi/com 06-Apr-22 14:26