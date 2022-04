Nasce la foresta Volvo Trucks Italia

ROMA - Volvo Trucks Italia insieme a Treedom per un pianeta più verde. Per ogni camion elettrico venduto, infatti, Volvo Trucks Italia regalerà al proprio cliente un pacchetto di alberi che potranno essere seguiti online. Treedom è la prima piattaforma al mondo che finanzia direttamente progetti agroforestali, diffusi sul territorio, con l'obiettivo di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. Prendersi cura è un gesto potentissimo, assecondare le necessità e rispettare tempi e esigenze richiede dedizione e sacrificio. Come figli di una madre generosa, abbiamo preso tanto, ora è il tempo in cui noi ci prendiamo cura di lei. Proseguendo il cammino intrapreso verso la riduzione dell'inquinamento derivante da CO2, che recentemente ci ha visto protagonisti con il lancio di un'intera gamma di veicoli completamente elettrici, Volvo Trucks vuole dare un altro forte contributo alla salvaguardia dell'ambiente con l'iniziativa "Sorridi, ricarica, respira" che vedrà la creazione della prima foresta Volvo Trucks Italia in partnership con Treedom. Treedom è la prima piattaforma al mondo che permette a chiunque di piantare alberi nelle diverse zone del pianeta che necessitano di ricostituire la biodiversità ambientale e di frenare il processo di desertificazione. Volvo Trucks Italia, per ogni camion elettrico venduto, regalerà al proprio cliente un pacchetto di alberi diversi che verranno piantati tra Camerun, Colombia, Tanzania, Kenya e Guatemala, in modo che più zone del pianeta possano beneficiare della riforestazione. Gli alberi potranno essere seguiti e monitorati dal cliente attraverso il portale di Treedom, che permette di seguire a distanza tutta la fase di vita, dalla piantumazione, alle cure e gestione della pianta. Gli alberi saranno dunque fotografati, geolocalizzati e monitorati nel corso del tempo. Così come Treedom si sta battendo per la salvaguardia del Pianeta attraverso la promozione di un progetto di geoforestazione che mira a piantare nuovi alberi in tutto il mondo, il sistema più naturale per abbattere le emissioni di anidride carbonica prodotte dall'uomo, Volvo Trucks sta investendo in un trasporto completamente fossil free entro il 2040 e, con questa collaborazione, vuole dare un ulteriore segnale di attenzione ai cambiamenti climatici e all'ecosostenibilità da trasmettere anche ai propri clienti. Tutti gli alberi nel corso della propria crescita assorbono CO2 generando naturalmente un beneficio per l'intero pianeta e Volvo Trucks, oltre al suo già sostanziale contributo per l'ambiente attraverso la realizzazione della gamma elettrica, con questo significativo gesto di attenzione e sensibilità, vuole aggiungere un altro tassello alla sua battaglia contro l'inquinamento atmosferico. "L'attenzione e il rispetto per l'ambiente è da sempre uno dei valori cardine di Volvo Trucks - dichiara l'AD Giovanni Dattoli - per noi è fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere per rispettare l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO2. Guardiamo alle nuove generazioni quando ci poniamo degli obiettivi, perché è per loro che stiamo costruendo il futuro e proprio per questo è per noi fondamentale dare un messaggio concreto e misurabile del beneficio che i nostri veicoli possono apportare e questa iniziativa ci aiuterà a farlo". . tvi/com 07-Apr-22 16:26