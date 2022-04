MOTORI: PRIMI FORD PRO E-TRANSIT ESCONO DALLE LINEE PRODUTTIVE IN...-2

"La produzione di E-Transit nel nostro stabilimento di Kocaeli, dove l'elettricità deriva al 100 per cento da energia rinnovabile, è un motivo di orgoglio per noi e un altro punto di svolta nell'ambito della strategia di elettrificazione di Ford" ha detto Güven Özyurt, General Manager Ford Otosan. "Crediamo che l'elettrificazione del leggendario Transit sia uno sviluppo significativo per noi e un passo importante per far sì che Ford Otosan sia la base produttiva dei veicoli commerciali elettrificati Ford". Per soddisfare la domanda dei futuri modelli Ford elettrificati, Ford Otosan sta investendo 2 miliardi di euro, incrementando l'occupazione di circa 3.000 persone, allo scopo di aumentare la capacità produttiva in Turchia, in vista anche della realizzazione del modello Transit Custom di prossima generazione. Il passaggio di Ford a un futuro completamente elettrico in Europa è stato evidenziato anche dal recente annuncio che Ford, SK On Co., Ltd. e Koç Holding hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per una nuova joint venture leader del settore in Turchia. I tre partner prevedono di creare uno dei più grandi impianti di batterie EV nella regione europea "allargata". La produzione è destinata a iniziare già a metà di questo decennio, con una capacità annuale che dovrebbe essere nell'ordine di 30-45 gigawattora. - (SEGUE). tvi/com 08-Apr-22 13:08