MOTORI: PRIMI FORD PRO E-TRANSIT ESCONO DALLE LINEE PRODUTTIVE IN...-3

Riaffermando la sua leadership come marchio di veicoli commerciali più venduto in Europa, Ford continuerà a elettrificare i modelli iconici di Transit, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Entro il 2024, l'E-Transit sarà affiancato da altri quattro nuovi modelli completamente elettrici della famiglia Transit. L'Ovale Blu si muove verso il suo obiettivo di zero emissioni per tutte le vendite di veicoli in Europa e la carbon neutrality nel Continente per quanto riguarda impianti, logistica e fornitura entro il 2035. . tvi/com 08-Apr-22 13:08