Il Gruppo Toyota continua la sua crescita nel mercato italiano

ROMA - In un mercato in forte contrazione rispetto allo scorso anno (oltre il 29% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), il Gruppo Toyota continua la sua crescita di quota di mercato, sia sul mese di marzo, sia nel 1° trimestre. Le unità immatricolate in Italia per il Gruppo Toyota a marzo sono state circa 7.800, con una quota di mercato pari al 6,5%, (+ 1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2021). Nel primo trimestre 2022 il Gruppo ottiene una quota di mercato del 6,5% con quasi 22.000 vetture immatricolate (+0,5 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2021). Toyota chiude il mese di marzo con circa 7.400 unità immatricolate ed una quota pari al 6,2%. A questo risultato ha contribuito in modo significativo la famiglia Yaris che, anche nel mese di marzo, rappresenta oltre il 60% nella mix di vendita del brand, confermandone quindi il grande successo. In particolare, la Yaris ha fatto registrare nel primo trimestre una quota di oltre il 10% nel suo segmento di riferimento, grazie anche al risultato di marzo dove, nel canale dei privati, ha raggiunto una quota di mercato che sfiora il 13%. Allo stesso tempo un ruolo fondamentale continuano ad averlo tutti i SUV di casa Toyota. Infatti, oltre all'ottimo risultato di Yaris Cross, anche il RAV4 (che sfiora il 13% di quota di mercato nel mese di marzo con l'11,4% nel primo trimestre), il C-HR (con l'8% di quota a marzo e il 7,5% nel trimestre) e l'Highlander (che sfiora il 21% di quota a marzo e il 25% nel trimestre) hanno contribuito alla crescita del brand Toyota in questi mesi. In un mercato premium che subisce una contrazione di circa il 27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con circa 400 vetture immatricolate Lexus raggiunge una quota di mercato pari all'1,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. A questo risultato positivo ha contribuito in maniera determinante la Nuova Lexus NX, che ha rappresentato circa il 45% nella mix di vendita del brand per il mese di marzo. A marzo Toyota a livello globale raggiunge l'importante traguardo dei 20 milioni di veicoli elettrificati Toyota e Lexus venduti nel mondo, con un risparmio di circa 160 milioni di tonnellate di CO2. In Italia il 94% circa delle vendite del mese del Gruppo Toyota è costituito da vetture elettrificate. . tvi/com 11-Apr-22 12:31