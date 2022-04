L'assistenza Opel prepara auto e van per la primavera

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Messa alle spalle la stagione più fredda, è ora di preparare l'auto per affrontare la primavera. Semplici passaggi aiutano alla transizione climatica, come ad esempio lavare bene il veicolo per togliere i residui di sale, pulire l'abitacolo e verificare che tutto funzioni correttamente. Vale anche la pena fare un salto dal concessionario Opel, per cambiare le spazzole dei tergicristalli - fortemente sollecitati in inverno - e far controllare il climatizzatore e i filtri. Le gomme invernali devono essere smontate e riposte in un luogo protetto e, con l'occasione, Opel ha pensato ad alcune offerte speciali per chi vuole acquistare nuovi pneumatici estivi di marca. Alla fine della stagione invernale ci si accorge spesso che i tergicristalli si sono rovinati. Ghiaccio, sale e sporco rovinano le spazzole provocando piccole fessurazioni e incisioni; il risultato: il parabrezza non risulta mai perfettamente pulito e presenta fastidiose strisce. I tergicristalli nuovi Opel sono di qualità e garantiscono una visibilità eccellente. Presso i Riparatori Autorizzati Opel, per esempio, le spazzole tergicristallosono ora disponibili con uno sconto del 20 per cento. Le spazzole in gomma sintetica scorrono senza problemi sul parabrezza, proteggono il vetro e lo tengono pulito mantenendo una pressione di contatto ottimale anche a velocità elevata. La forma minimizza inoltre il fruscio aerodinamico. Le temperature riprendono a salire, quindi meglio montare pneumatici estivi nelle prossime settimane. La miscela più dura e la superficie di contatto superiore degli pneumatici estivi riduce la distanza di arresto sulle strade asciutte rispetto agli pneumatici invernali, aumentando la sicurezza per tutti gli utenti della strada. I concessionari Opel propongono l'acquisto di nuovi pneumatici estivi di marca a condizioni di favore, e se gli pneumatici invernali dispongono di un battistrada sufficientemente profondo, le gomme possono essere conservate presso il partner Opel in vista della prossima stagione: saranno pulite, verificate e preparate professionalmente per essere tenute al meglio. Opel offre anche ispezioni generali della vettura, che permettono di guidare con maggiore tranquillità. Gli esperti della concessionaria verificano sistemi legati alla sicurezza come i fari, il livello dell'olio motore e i tergicristalli, con garanzie per le parti ispezionate. Lo stesso vale per le ispezioni di avviamento-batteria e climatizzatore: con l'avvicinarsi delle stagioni più calde si consiglia fortemente di controllare quest'ultimo sistema. Il programma di preparazione alla primavera si arricchisce di uno sconto del 20% fino al 30 aprile, da sfruttare su specifiche operazioni, come il cambio olio motore, filtri olio, aria e abitacolo, il kit distribuzione e pompa dell'acqua, le pastiglie e dischi freno, la sostituzione di una coppia spazzole tergicristallo anteriori o posteriori Per beneficiare dello sconto, è sufficiente chiedere un coupon gratuito dalla pagina web https://www.opel.it/post-vendita/offerte-assistenza/scopri-tutte-le -offerte.html. L'invio del coupon è immediato, dopo avere inserito il proprio indirizzo mail, in una manciata di secondi sarà disponibile nella casella di posta indicata. Dalla stessa pagina, inserendo il proprio CAP, città o provincia, una mappa mostra la collocazione delle Concessionarie Opel ufficiali più vicine. Dopo avere individuato la concessionaria preferita, sempre online è possibile fissare un appuntamento scegliendo data ed orario. . tvi/com 12-Apr-22 16:27