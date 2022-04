Toyota Yaris Cross è World Urban Car 2022

ROMA - Toyota Yaris Cross è stata nominata World Urban Car 2022 dagli organizzatori dei World Car Awards, assegnati da una giuria composta da 102 giornalisti automobilistici internazionali provenienti da 33 paesi. Commentando la vittoria del premio, Takatomo Suzuki, ingegnere capo della Toyota Compact Car Company presso Toyota Motor Corporation, ha dichiarato: "Siamo onorati di essere stati premiati come 'World Urban Car'. Il nostro intento è sempre stato quello di realizzare ottime auto compatte, e questa filosofia ci ha portato a sviluppare la Yaris Cross come un'auto compatta dotata di un abitacolo spazioso e di un ampio vano di carico, nonché ottimi livelli di potenza ed efficienza. Andando avanti, utilizzeremo questo premio come motivazione mentre continuiamo a sviluppare auto di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e promuovere veicoli rispettosi dell'ambiente che possano contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2". Lanciata nel 2021, la Toyota Yaris Cross è stata sviluppata per l'Europa e in particolare pensando ai clienti europei e rappresenta il perfetto connubio tra la ricca esperienza e il know-how di Toyota nella progettazione di auto da città e SUV. Segue le orme della Yaris, nominata The Car of the Year 2021 in Europa, ereditandone le qualità chiave della berlina come il packaging "piccola fuori grande dentro" che massimizza lo spazio interno e la praticità, il powertrain Full Hybrid Electric di quarta generazione, i più alti standard di sicurezza con il Toyota Safety Sense di seconda generazione e un vero carattere Fun to Drive. . tvi/com 14-Apr-22 17:38