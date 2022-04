Pronti a vivere la Mercedes Experience

ROMA - La Best Customer Experience della Stella si esprime anche grazie ad esperienze uniche, in grado di rafforzare la relazione con il Brand. Un percorso che passa attraverso la contaminazione di mondi che condividono i medesimi valori, l'esplorazione di nuovi territori e la sperimentazione di forme di comunicazione che coinvolgono i cinque sensi. Una mappa di punti di contatto, fisici e digitali, che si traducono in esperienze dal forte impatto emozionale. Dai Grand Tour, coinvolgenti itinerari alla scoperta delle eccellenze italiane a bordo della gamma high performance della Stella, alle numerose attività sviluppate attraverso partnership esclusive e con il supporto della rete di concessionarie sul territorio. Mercedes-Benz Italia, in collaborazione con i dealer aderenti, offre ai Clienti dei modelli più esclusivi del brand l'opportunità di vivere due nuove, coinvolgenti esperienze. Water Experience ed Essence Experience aprono due nuove porte di accesso all'universo della Stella attraverso suggestioni che coinvolgono i sensi. L'acqua e le essenze sono, infatti, i protagonisti di un viaggio caratterizzato dalla passione e dalla contaminazione tra mondi affini. "Il desiderio è uno degli elementi alla base del concetto di lusso e il nostro obiettivo è rendere i nostri marchi e i nostri prodotti veri e propri oggetti del desiderio", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "Uno dei principali driver del desiderio è proprio l'esperienza, un elemento chiave per i nostri clienti e per coloro che, per la prima volta, si avvicinano ai nostri brand, sempre più legati all'universo di valori che essi rappresentano. Un viaggio che incrocia l'esperienza fisica con quella digitale, attraverso touch point sempre nuovi. In questo percorso è fondamentale il ruolo della nostra rete di vendita sul territorio, in grado come nessun altro di intercettare i bisogni dei clienti ed aiutarci a tradurli in coinvolgenti esperienze di Marca". . tvi/com 14-Apr-22 17:45