Di Maio "Subito dopo Pasqua l'ambasciata sarà operativa a Kiev"

ROMA - "Passeremo la Pasqua a svolgere le operazioni per riportare l'ambasciatore Zazo lì, subito dopo Pasqua lo vedrete pienamente operativo nell'ambasciata di Kiev. È un altro segnale di per dire che siamo vicini alle istituzioni ucraine, vogliamo una soluzione diplomatica e continuiamo a lavorare in tal senso". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Radio24. . (Photo credit: agenziafotogramma.it) tan/mgg/red 15-Apr-22 10:01