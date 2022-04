Toyota, in arrivo la GR Supra con trasmissione manuale

ROMA - Toyota GR Supra verrà dotata a breve di un nuovo cambio manuale sviluppato appositamente per il modello. Ideata per soddisfare le esigenze dei puristi della guida, la Toyota GR Supra con cambio manuale è stata progettata per offrire agli appassionati qualcosa che fosse ancora più vicino al DNA GAZOO Racing e che migliorasse l'esperienza di guida. Identificata dal nuovo badge "Supra" di colore rosso, la nuova GR Supra manuale sarà un'aggiunta alla gamma di auto sportive di Gazoo Racing ancor più esclusiva e capace di restituire l'esperienza di guida più pura. . tvi/com 15-Apr-22 13:46