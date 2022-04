Dramma per CR7 e Georgina, figlio muore durante il parto

ROMA - Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: la coppia ha perso un figlio durante il parto nel corso del quale è venuta al mondo una bambina. La coppia aspettava due gemelli. "È con la nostra più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza per vivere questo momento con un pò di speranza e felicità - si legge sui social in una nota firmata Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez -. Vogliamo ringraziare medici e infermieri per la loro assistenza e supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento molto duro. Bimbo, sarai il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre". . gm/red 18-Apr-22 20:58