Il chiarimento di Nabiullina, la Russia non corre alcun rischio default

MOSCA - La Russia "non corre alcun rischio di default" perché "ha tutte le risorse finanziarie" per far fronte ai suo impegni.

Lo ha detto la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, citata dall'agenzia Tass.

Il 18 aprile la governatrice aveva lasciato intendere che le sanzioni internazionali alla Russia, dopo aver colpito il mercato finanziario, avrebbero avuto "un impatto più forte" sull'economia locale che "dovrà in questi mesi affrontare dei cambiamenti strutturali" per adattarsi alla nuova realtà.