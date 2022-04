Citroën Grand C4 SpaceTourer termina la sua commercializzazione

ROMA - L'evoluzione delle aspettative in termini di modernità, stile e utilizzi ha allontanato i clienti dal mercato delle monovolume. Citroën pone fine a una saga fantastica concludendo la commercializzazione di Grand C4 SpaceTourer. È la fine di un capitolo importante per Citroën, che in quasi 30 anni non ha mai smesso di innovare all'interno di un mercato che ha fatto crescere e in cui è stata leader. Oggi, la Marca mette tutto il suo savoir-faire in termini di stile, abitabilità e modularità, nonché di versatilità di utilizzo, in modelli recenti come Nuovo SUV C5 Aircross o Nuova C5 X, che offrono carattere e praticità con un posizionamento molto interessante. Trasportare 7 o più persone è ancora possibile grazie ai modelli elettrici ë-Berlingo e ë-SpaceTourer. La produzione di Grand C4 SpaceTourer nel sito di Vigo in Spagna terminerà all'inizio di luglio, dopo avere esaurito l'attuale portafoglio ordini. - foto ufficio stampa Stellantis - . tvi/com 21-Apr-22 14:53