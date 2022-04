Ucraina, Mosca: Mariupol è sotto il controllo dei russi.

MARIUPOL - L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le "devastanti perdite economiche" inflitte dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video ai leader del Fmi e della Banca mondiale "L'esercito russo mira a distruggere tutto ciò che può servire da base economica per la vita degli ucraini. Ciò include stazioni ferroviarie, supermercati, petrolio, raffinerie", ha aggiunto.

Intanto bombardamenti e morti, stragi di civili e fosse comuni. La guerra in Ucraina continua a mostrare gli effetti, sempre più devastanti, dell'invasione russa. Così come prosegue lo scambio di conferme e smentite, ma anche accuse reciproche tra Kiev e Mosca. Di certo ci sono le vittime, la maggior parte civili. E l'Occidente reagisce aumentando gli aiuti finanziari e militari e Kiev e inasprendo le misure contro Mosca.

La situazione nell'acciaieria Azovstal a Mariupol è "vicina a una catastrofe", ha detto alla Cnn Yuriy Ryzhenkov, il ceo della compagnia che possiede l'impianto. "Quando è iniziata la guerra avevamo immagazzinato una buona scorta di cibo e acqua nei rifugi antiaerei e nelle strutture dell'impianto - ha spiegato -. Purtroppo tutto tende a esaurirsi, soprattutto il cibo e le necessità quotidiane. Penso che ora si sia vicino a una catastrofe".

È stata istituita una linea diretta per i dipendenti dell'acciaieria, ha aggiunto, e finora 4.500 sono stati in contatto, mentre circa 6.000 devono essere ancora rintracciati.