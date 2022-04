Scuole, via alle candidature per il premio dedicato agli studenti

MILANO - Sul palco del Teatro alla Scala, insieme a ricercatori di fama internazionale, l'8 novembre, in occasione della Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, saliranno anche gli studenti lombardi. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, di concerto con la collega a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato il regolamento del Premio 'Lombardia è ricerca' dedicato alle scuole e promosso in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Gli studenti saranno premiati per le migliori invenzioni a tema 'Computer Science per la sicurezza, il benessere e la crescita sostenibile'. "Vogliamo continuare a dare ai nostri studenti - ha detto l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala - tutti gli strumenti per essere protagonisti di una cultura della ricerca e dell'innovazione, in settori strategici per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Questo premio rappresenta un modo per promuovere fin dalla scuola l'importanza della ricerca, permettendo di fatto ai ragazzi di sperimentare cosa significhi fare di un'idea la realtà".

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Possono presentare le candidature al Premio tutte le Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie nonché le Istituzioni formative che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale (IeFP) presenti sul territorio lombardo. Ogni Scuola/Istituto può presentare una sola candidatura, inviandola a Regione Lombardia, all'indirizzo di posta dedicato premiostudenti@regione.lombardia.it utilizzando il modulo di presentazione della candidatura e la relativa scheda tecnica di progetto. Le candidature al Premio potranno essere presentate dal 9 maggio 2022 al 23 settembre 2022 (fermo restando che i progetti devono riferirsi all'anno scolastico 021/2022).

IL PREMIO

Il Premio consiste in un riconoscimento economico a favore degli studenti che risulteranno vincitori del primo (15.000 euro), secondo (10.000 euro) e terzo premio (5.000 euro) e in un contributo economico (5.000 euro) per ogni Istituto scolastico che candida i progetti vincitori. Per un totale, da

parte di Regione Lombardia, di 45.000 euro. I vincitori saranno individuati da una Giuria selezionata mediante una specifica manifestazione di interesse pubblicata da Regione Lombardia e sarà composta da un massimo di 9 componenti.



TEMA

Il tema di questa edizione è 'Computer Science per la sicurezza, il benessere e la crescita sostenibile', area strategica 'Miglioramento della qualità di vita delle persone, con ricadute economiche e sociali'. Le proposte progettuali possono riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Premio, quali, a titolo esemplificativo:

Sviluppo di applicazioni , eventualmente collegate a dispositivi indossabili, per supportare e migliorare la vita anche a chi è in condizione di fragilità o disabilità;

, eventualmente collegate a dispositivi indossabili, per supportare e migliorare la vita anche a chi è in condizione di fragilità o disabilità; Sistemi basati su Intelligenza Artificiale (come, a esempio, il riconoscimento del parlato o delle immagini/video) con applicazioni al mondo dell'istruzione o finalizzati allo sviluppo di una didattica più inclusiva;

(come, a esempio, il riconoscimento del parlato o delle immagini/video) con applicazioni al mondo dell'istruzione o finalizzati allo sviluppo di una didattica più inclusiva; Sistemi robotici autonomi o semi-autonomi (inclusi droni) dedicati a migliorare le condizioni di vita e benessere nei luoghi di lavoro;

(inclusi droni) dedicati a migliorare le condizioni di vita e benessere nei luoghi di lavoro; Applicazioni degli algoritmi di 'sentiment analyisis' o 'emotion recognition' , combinati con sistemi di riconoscimento del testo, per selezionare e validare contenuti informativi e bloccare quelli potenzialmente dannosi o fraudolenti;

, combinati con sistemi di riconoscimento del testo, per selezionare e validare contenuti informativi e bloccare quelli potenzialmente dannosi o fraudolenti; Giochi, applicazioni o 'personal robots' a supporto di soggetti fragili.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

I progetti candidati devono presentare le seguenti caratteristiche: