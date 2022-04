Arriva la serie speciale "Dolcevita" per Fiat 500 e 500X

TORINO - Debutta la nuova serie speciale "Dolcevita Special Edition" su Fiat 500 e 500X, che unisce l'elettrificazione delle motorizzazioni ibride con la guida open air. Si amplia così la collezione di serie speciali che si sono succedute nel corso degli ultimi anni. La serie speciale della 500X si distingue per la preziosa livrea esterna in tinta Bianco Gelato abbinata esclusivamente alla capote soft-top nella tinta Avorio. Progettato per mantenere immutata la capacità di carico del bagagliaio, l'elegante soft-top si apre con un solo tocco in pochi secondi. Completano il raffinato "abito" alcuni preziosi dettagli cromati e satinati - su baffo anteriore, fendinebbia e calotte degli specchietti -, cerchi in lega da 18" con dettagli grigi e il logo "Dolcevita" scritto in un corsivo elegante. All'interno spiccano i nuovi sedili Soft Touch di colore Avorio, con cuciture e logo "500" bianchi. Il sedile del guidatore dispone di comandi elettrici. Esclusivi sono anche l'elegante cruscotto bianco, i dettagli cromati sul pomello del cambio e i tappeti specifici. Tra le dotazioni di serie i sensori di pioggia e crepuscolare, la telecamera posteriore e il sistema Infotainment Uconnect da 7" completo di navigatore, radio DAB, Apple CarPlayTM e Android AutoTM. La serie speciale 500X "Dolcevita" è disponibile con il sistema 48V T4 130 CV DCT che unisce il motore di nuova generazione FireFly - un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm - e l'e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità, che migliora l'efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento. La serie speciale 500 "Dolcevita Special Edition" è sisponibile solo nella versione Cabrio, la nuova vettura si presenta nella livrea Bianco Gelato abbinata alla capote Beige. Le calotte degli specchietti sono cromate mentre i cerchi in lega da 16" sono impreziositi da finiture diamantate nere. A siglarne l'eleganza il logo "Dolcevita" scritto in corsivo. Nell'abitacolo debuttano i nuovi sedili rivestiti in Pelle Frau di colore Avorio, su cui risaltano inserti e logo 500 bianchi. L'eleganza è accentuata dalla fascia della plancia in legno, dalla cuffia del cambio in pelle, dal sedile posteriore sdoppiato 50/50 e dai tappetini specifici con bordi bianchi. Tra le dotazioni di serie si segnalano il sistema Infotainment TFT da 7" completo di navigatore satellitare. La serie speciale 500 "Dolcevita" offre esclusivamente la motorizzazione Hybrid 70 CV MT, che regala un'esperienza di guida divertente e confortevole, oltre a ridurre consumi ed emissioni. Il segreto è nell'abbinamento sinergico tra l'innovativo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia FireFly, che eroga 70 CV (51,5 kW), ad un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt ed una batteria al litio. Si tratta quindi di un'unità di potenza ibrida efficiente, compatta e leggera. . -foto ufficio stampa Fiat- ads/com 27-Apr-22 16:36