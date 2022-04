Spara a vicini, morto un uomo e ferita una donna

TREVIGLIO - Dramma questa mattina a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una donna avrebbe esploso diversi colpi di pistola in strada verso un uomo e una donna, vicini di casa, uccidendo l’uomo e ferendo gravemente l’altra. L’episodio in via Brasside, non lontano dall’ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale. Sul posto il 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai carabinieri di Treviglio.

La vittima della sparatoria di stamani a Treviglio si chiamava Luigi Casati e aveva 68 anni. La donna ferita è Monica Leoni, 58 anni; la vicina di casa che avrebbe esploso almeno 5 colpi di pistola è Silvana Erzemberger, 71 anni, fermata dai carabinieri. La coppia e la donna che ha sparato abitavano in piani diversi della palazzina e all’origine del delitto ci sarebbero proprio questioni e liti di vicinato. Prima la 71enne avrebbe sparato al marito, poi sarebbe rientrata in casa e, uscita di nuovo, avrebbe sperato alla moglie. I colpi sono stati sentiti distintamente nella zona, dove si trovano diversi edifici residenziali e un complesso commerciale. (ANSA)