Aggredita dai cinghiali nel centro di Roma, ferita una donna

ROMA - Colpita e spinta a terra da una mandria di cinghiali quasi al centro di Roma: la disavventura è capitata ad una 44enne romana attaccata, poco dopo la mezzanotte, da otto cinghiali in via Anneo Lucano, alla Balduina, un quartiere nord della capitale. La donna camminava sul marciapiede insieme al suo cane quando è stata sorpresa e aggredita da una piccola mandria di ungulati. È riuscita a scappare, rimanendo ferita in modo fortunatamente non grave, ed ha denunciato l’accaduto al locale comando dei Carabinieri. (ANSA)