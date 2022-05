Volvo, in aprile vendite auto elettrificate in aumento al 38,4%

BOLOGNA - Volvo ha venduto 47.150 auto in aprile, registrando un calo del 24,8% rispetto allo stesso mese del 2021. La domanda rimane sostenuta, soprattutto per i modelli elettrificati di Volvo Cars, e la quota dei modelli Recharge sul totale delle vendite continua ad aumentare. In aprile, i modelli Recharge elettrificati sono aumentati del 18,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, andando a costituire il 38,4% delle vendite complessive. La quota di vetture completamente elettriche si è attestata al 10%. Nel periodo gennaio-aprile, le vendite di Volvo Cars hanno raggiunto le 195.445 unità, con una flessione del 21,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel corso di aprile, i lockdown imposti nella Cina orientale per il Covid-19 hanno influito sulle consegne a privati sul mercato locale, aumentando le difficoltà per le già carenti supply chain globali e causando un'ulteriore perdita di produzione. Come già comunicato alla fine del primo trimestre, Volvo Cars ha segnalato la carenza di forniture di un tipo specifico di semiconduttore e il fatto che ciò avrà un impatto sulla produzione del secondo trimestre. La Casa automobilistica considera questo contrattempo come temporaneo e prevede un allentamento delle restrizioni di fornitura per i semiconduttori nella seconda metà dell'anno. Le vendite europee di aprile hanno raggiunto 19.822 auto, segnando un calo del 23,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Le vendite dei modelli elettrificati della gamma Recharge di Volvo hanno rappresentato 51.4% delle vendite totali in Europa durante il mese. Le vendite di Volvo Cars negli Stati Uniti per il mese hanno raggiunto le 10.022 vetture, con una diminuzione del 9,2% rispetto all'aprile del 2021. I modelli Recharge hanno rappresentato il 44,1% delle vendite complessive. Le vendite in Cina sono diminuite del 47,8% in aprile rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, arrivando a 8.579 auto. Il modello Volvo più venduto nel mese è risultato la XC60, con vendite pari a 14.952 auto (2021: 17.925 unità), seguita dalla XC40 a 13.876 unità (2021: 19.833) e dalla XC90, con 8.208 consegne (2021: 9.371). - foto ufficio stampa Volvo Cars Italia - . tvi/com 06-Mag-22 17:22