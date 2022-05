Toyota, tecnologia a celle combustibile per autobus di Daimler

ROMA - Toyota Motor Europe (TME) fornirà il modulo a celle a combustibile Toyota (TFCM) per il bus elettrico Mercedes-Benz eCitaro, il nuovo autobus urbano di Daimler Buses. Daimler Buses fa parte di Daimler Truck AG. Il modulo Toyota TFCM2-F-60 è il sistema di seconda generazione capace di erogare 60kW di potenza, che può essere facilmente integrato sul tetto dell'autobus, insieme alla batteria e ai serbatoi di idrogeno. Uno dei principali vantaggi della tecnologia delle celle a combustibile di Toyota è che l'autonomia dell'autobus completamente elettrico può essere estesa nel traffico urbano a circa 400 km per l'autobus singolo e fino a 350 km per la versione snodata. La combinazione della batteria e della cella a combustibile come range extender elimina la necessità di una ricarica intermedia nel tragitto. Gli ingegneri della Toyota Motor Europe supporteranno la progettazione del sistema e l'integrazione del modulo nel Mercedes eCitaro per garantire efficienza, potenza e durata del sistema. L'efficienza del modulo si traduce in un consumo relativamente basso di idrogeno rispetto alla generazione di energia. Il Toyota Fuel Cell Module ha un convertitore di tensione che opera in una gamma di tensione da 450 a 700 Volt e raggiunge la massima efficienza a circa 30kW. In linea con la sua visione di una società de-carbonizzata, Toyota sta promuovendo l'applicazione della sua tecnologia a celle a combustibile a idrogeno non solo alle autovetture ma anche ai camion pesanti, piccoli camion per le consegne, barche e autobus. Per realizzare questo obiettivo, Toyota sta realizzando collaborazioni con diversi costruttori europei che condividono la stessa visione sull'idrogeno. In questo modo si creeranno le premesse per lo sviluppo di ecosistemi nei quali la mobilità a idrogeno potrà espandersi ulteriormente. "Siamo lieti di lavorare con Daimler Buses e di vedere che le nostre attività di vendita di propulsori ad idrogeno in Europa continuano ad espandersi. Toyota è impegnata a raggiungere la neutralità carbonica e crediamo che l'idrogeno sia uno degli elementi chiave di una futura società de-carbonizzata. " Matt Harrison, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe. . -foto ufficio stampa Toyota- ads/com 10-Mag-22 15:13