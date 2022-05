Alpini, Guerini "Non sottovalutare gli episodi segnalati"

ROMA - "I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati". Lo afferma in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che aggiunge: "Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all'opposto dei valori degli Alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna tolleranza: le molestie e le violenze non devono mai e in nessun caso trovare alcuna giustificazione e vanno condannate senza esitazioni". -foto agenziafotogramma.it - . sat/mgg/com 10-Mag-22 15:03