Ucraina, Renzi "Europa giochi ruolo e vinca la pace"

ROMA - "La pace vuole dire avere una soluzione politica e vuol dire che l'Ue giochi un ruolo che non ha giocato. Non possiamo immaginare, come sostiene qualche membro della NATO, che facciamo dell'Ucraina il campo di battaglia e il vero tema non è la discussione su arma in più o arma in meno. Visto che nessuno può vincere la guerra, vediamo se l'Ue vince la pace". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a "L'aria che tira" su La7. "La Casa Bianca sta facendo una battaglia per dei valori molto alti - ha aggiunto -, ma dispiace che quei valori e ideali non sono stati mantenuti più di un anno fa, cosa è successo in Afghanistan? Non ne parla più nessuno". -foto agenziafotogramma.it - . xb1/sat/mgg/red 10-Mag-22 15:38