Covid, 56.015 i nuovi positivi, 158 le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 56.015 i nuovi positivi in Italia, che portano le persone attualmente colpite dal Covid a quota 1.082.972. Sono 158 le persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 164.731 vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sono 8.937 le persone ricoverate negli ospedali italiani per Covid, 161 in meno di ieri, di cui 358 in terapia intensiva, 5 in meno di ieri. I tamponi effettuati sono stati 216.566.431, 371.221 in più del giorno precedente. 10-Mag-22 16:48