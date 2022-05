Australia: azzannato da coccodrillo, si libera lottando

SYDNEY - Un uomo in Australia è «fortunato ad essere vivo» dopo essersi liberato dalle fauci di un coccodrillo in un fiume nel remoto nordest del Queensland. Durante una sosta di un tour di gruppo di motociclisti, stava nuotando presso una cascata nella popolare meta turistica di Adels Grove, quando il coccodrillo lo ha azzannato a un braccio. Lottando con il rettile è riuscito a fargli mollare la presa. L’uomo sulla quarantina ha subito ferite al braccio, alle mani e a una gamba, secondo il personale di emergenza accorso sul posto in elicottero, che lo ha trasferito all’ospedale di Mount Isa dove rimane «in condizioni stabili». «Le ferite da puntura sono molto profonde. Il paziente ha detto che il coccodrillo era fra due e tre metri di lunghezza, quindi è fortunato ad essere vivo», ha detto il paramedico dell’elicottero, Greig Allan, all’emittente nazionale Abc. (ANSA)