MODENA - Si chiamerà MC20 Cielo la nuova spyder di Maserati. Una grande novità che sarà presentata il prossimo 25 maggio. In occasione della Giornata Internazionale della Luce, la casa del Tridente comunica il nome di una vettura caratterizzata proprio dal particolare "Sky Feeling": d'altronde si tratta di una cabrio. MC20 Cielo rivela la sua vocazione sportiva e la sua peculiarità: MC è l'acronimo di Maserati Corse; 20 fa riferimento al 2020, anno in cui è iniziata la nuova Era del Brand; Cielo sottolinea che si tratta di un modello votato al piacere di guida "open air", pur mantenendo tutte le prerogative da vera super sportiva. La nuova spyder è un modello 100% made in Italy: sviluppata presso il Maserati Innovation Lab di Modena, sarà prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, così come la coupé. - foto ufficio stampa Maserati - . tvi/com 16-Mag-22 15:42