Covid, in Italia 13.668 nuovi positivi, 102 morti nelle ultime 24 ore

MILANO - Sono 13.668 i nuovi positivi in Italia. E' quanto si apprende dal quotidiano bollettino sulla pandemia, emesso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 982.368, mentre nelle ultime 24 ore le persone decedute sono state 102, portando il totale delle morti da inizio pandemia a quota 165.346. Gli attualmente ricoverati sono 7.984 (105 in più), mentre quelli in terapia intensiva sono 353 (sei in più rispetto a 24 ore fa).