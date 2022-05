Iveco, nuovo riconoscimento per il T-Way agli "If Design Award"

TORINO - Iveco ha annunciato che il suo T-Way ha vinto l'iF Design award nella categoria "Heavy Truck: Industrial Design". Questo riconoscimento si aggiunge agli altri premi che l'Iveco T-Way si è aggiudicato negli ultimi sei mesi, tra i quali il prestigioso German Design Award for Excellent Product Design conferito dal German Design Council e il celebre Red Dot Award 2022 nella categoria "Product Design". Nato in Germania nel 1953, il premio iF è sinonimo di design innovativo per i consumatori e la comunità dei designer. Una giuria indipendente di 120 esperti da tutto il mondo ha selezionato l'Iveco T-Way per il suo design altamente innovativo, che porta stile e tecnologia in un segmento tradizionalmente conservatore. L'Iveco T-Way ha anche vinto il prestigioso Red Dot Award nella categoria "Product Design" a dicembre 2021. Con una storia che risale al 1955, questo riconoscimento è considerato un ambitissimo marchio di qualità per il design a livello mondiale. La giuria internazionale ha scelto l'Iveco T-Way per il suo design eccezionale. Un mese prima, nel novembre 2021, lo stesso veicolo si era aggiudicato anche l'"Excellent Product Design" nella categoria Utility Vehicles dei German Design Awards 2022, uno dei premi più prestigiosi nel panorama del design per tutti i settori. Marco Armigliato, Head of Industrial Design di Iveco Group, ha dichiarato: "Siamo davvero fieri che l'IvecoT-Way sia stato selezionato per questo prestigioso iF Design award. Robusto, tenace, versatile ed anche elegante: il T-Way integra i dettagli stilistici del dna di Iveco, come il logo che domina la griglia distintiva e la forma caratteristica dei fanali anteriori. Con questi premi vediamo riconosciuti i nostri sforzi per unire robustezza ed efficienza, affidabilità e centralità del conducente, combinando efficacemente la funzionalità con lo stile". - foto Iveco Group Communications - . xb2/tvi/red 18-Mag-22 12:47