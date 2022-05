McDonald's, con "Sempre aperti a donare" distribuiti oltre 170mila pasti

MILANO - La seconda edizione di "Sempre aperti a Donare", lanciata a dicembre 2021, ha consolidato il proprio successo. L'iniziativa solidale che ha coinvolto McDonald's, i suoi franchisee, Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, Banco Alimentare e Comunità di Sant'Egidio, ha infatti ampiamente superato l'obiettivo di donare 150mila pasti caldi alle persone più bisognose. Quest'anno, l'impegno di collaborazione sincera volto al supporto di chi è più in difficoltà ha raggiunto gli oltre 170mila pasti totali distribuiti in tutta Italia. Sono stati in totale 245 i ristoranti McDonald's che hanno aderito all'iniziativa, oltre 200 associazioni caritatevoli beneficiarie in 195 città lungo tutta la Penisola. "Ancora una volta questo progetto ci ha resi orgogliosi del contributo che siamo riusciti a dare alle comunità che ci accolgono, supportando migliaia di persone in difficoltà - dice Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald's Italia -. Grazie alla preziosa collaborazione dei nostri franchisee, Banco Alimentare, Comunità di Sant'Egidio e tanti enti benefici territoriali abbiamo potuto continuare una catena di solidarietà che offre un aiuto concreto al Paese, ovunque fosse più necessario. Un impegno tangibile che siamo decisi a portare avanti nel tempo". Oltre a consolidare il prezioso rapporto con le organizzazioni benefiche coinvolte, il successo della nuova edizione di "Sempre aperti a donare" conferma ancora una volta l'impegno e la vicinanza di McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald nei confronti delle comunità in cui operano. "La mission di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald è di supportare le famiglie fragili e in un momento di difficoltà della loro vita. Siamo per questo orgogliosi di collaborare nuovamente con McDonald's alla seconda edizione di Sempre aperti a donare. Superare ancora una volta l'obiettivo comune che ci eravamo posti, conferma la concretezza ed efficacia che ha unito ristoranti, enti benefici e istituzioni, con l'unico grande obbiettivo di essere al fianco delle nostre comunità", dichiara Nicola Antonacci, presidente di Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald. "Sono 5,6 milioni le persone in stato di povertà assoluta nel nostro Paese - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - e purtroppo questo numero, raggiunto con la crisi del 2020, non è calato nel 2021 con la ripresa post pandemia. Secondo l'Istat l'aumento dei prezzi al consumo ha infatti impedito a circa 350.000 persone di uscire dalla soglia di povertà. Iniziative come Sempre aperti a donare sono quindi fondamentali per poter dare sostegno a tante famiglie in difficoltà. Siamo felici che il progetto sia stato rinnovato e che abbia raggiunto risultati così importanti". "La pandemia ha acuito un disagio cronico e ampliato la forbice delle disuguaglianze - commenta il portavoce della Comunità di Sant'Egidio Roberto Zuccolini -. Continua a esserci bisogno di concrete azioni sinergiche di cittadini, aziende e istituzioni per non lasciare nessun indietro. Ringraziamo McDonald's per aver rinnovato questa iniziativa di solidarietà che ha permesso di sostenere chi è più in difficoltà". . fsc/com 19-Mag-22 15:40