Due nuove tappe per la Moto Guzzi Experience 2022

MILANO - La Moto Guzzi Experience 2022 propone un calendario di appuntamenti ancora più ricco grazie all'aggiunta di due nuovi appuntamenti on the road, prenotabili sin da ora sulle pagine web Motoguzzi.com. Entrambi i viaggi, della durata di una settimana, sono aperti a tutti i motociclisti desiderosi di avvicinarsi all'universo dell'Aquila di Mandello: a tutti i partecipanti viene infatti messa a disposizione la rinnovata gamma dei modelli Moto Guzzi V7 e V85 TT, grazie a una speciale formula all inclusive che comprende, oltre all'utilizzo delle moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio, anche il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate. Il primo tour, dal 16 al 23 luglio, si svolgerà nel sud della Francia, spaziando dalla Costa Azzurra fino alle Gole del Verdon, percorrendo strade famosissime tra i motociclisti. Dal 28 novembre al 4 dicembre è invece in programma il viaggio nei luoghi più affascinanti dell'Andalusia, un itinerario unico alla scoperta della "porta dell'Europa". Il calendario completo degli appuntamenti della Moto Guzzi Experience 2022 e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web Moto Guzzi, www.motoguzzi.com, oltre che sul sito dedicato alla community The Clan: theclan.motoguzzi.com. . -foto ufficio stampa Piaggio- ads/com 19-Mag-22 20:20