Simon Yates vince 14^ tappa a Torino, Carapaz maglia rosa

TORINO - Simon Philip Yates ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Santena-Torino, di 147 chilometri. Il corridore britannico della BikeExchange-Jayco, è andato in fuga a pochi chilometri dal termine ed ha anticipato un terzetto. L'australiano Jay Hindley (Bora-Hansgrohe) ha vinto la volata per il secondo posto, davanti al colombiano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e all'italiano Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), molto attivo nel finale. "Sono soddisfatto anche se cercavo la vittoria di tappa. Ma sono sempre tenuto a vista perché sono sempre considerato pericoloso ed è difficile staccarsi dal gruppetto" le parole del messinese. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) ha ceduto la maglia rosa, adesso sulle spalle di Carapaz. "Sono contento perché il primo passo positivo con la squadra era prendere la maglia rosa, ora proveremo a difenderla". Si è ritirato l'olandese Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), mentre prima del via aveva dato forfait anche l'italiano Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech). Domenica 22 maggio la quindicesima tappa, la Rivarolo Canavese-Cogne, di 178 chilometri. . spf/gm/red 21-Mag-22 17:26