Ultimo, esce il nuovo singolo "Vieni nel mio cuore"

MILANO - Esce mercoledì 25 maggio "Vieni nel mio cuore", il nuovo singolo di Ultimo, che anticipa il tour negli stadi, in partenza il prossimo 5 giugno dallo Stadio Comunale di Bibione e che proseguirà per 14 date in giro per l'Italia. Reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo "2step", si appresta a partire con il suo tour Ultimo stadi 2022, per cui sono già stati venduti oltre 550.000 biglietti e che farà di lui l'artista italiano più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi. -foto ufficio stampa Ultimo - . mgg/com 23-Mag-22 15:55