Ucraina, Renzi "Inviato UE e Nato per dei veri negoziati"

ROMA - "Ci vuole un inviato di Unione Europea e Nato per iniziare i negoziati veri: il colpevole è Putin, ha aperto questa guerra, chiuderla però è un gran problema, ci vuole la politica per chiuderla, non la chiudi sul campo". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite a Quarta Repubblica su Rete4. Quindi sul caro bollette, ha aggiunto: "Le speculazioni energetiche erano iniziate prima, la guerra in Ucraina le ha solo aggravate". Foto: agenziafotogramma.it . xb6/tvi/red 23-Mag-22 23:00