Helbiz, in un anno a Fiumicino risparmiati 500 mila kg di CO2

MILANO - Bilancio positivo di Helbiz sull'utilizzo dei monopattini elettrici a Fiumicino, ad un anno dal suo arrivo in città. Dai primi dati raccolti dall'azienda, infatti, risulta che gli utenti abbiano utilizzato i monopattini Helbiz per percorrere in media una distanza di 3,7 km, con un tempo di utilizzo medio pari a 11 minuti e un risparmio di CO2 di circa 500.000 kg. Sono numeri importanti che premiano la scelta presa dall'Amministrazione nel 2021, quando ha selezionato Helbiz come operatore per il servizio di micromobilità in sharing. Del resto, fin da subito, questa nuova modalità di trasporto e la flotta da 275 monopattini è stata accolta con grande entusiasmo da parte della cittadinanza. Inoltre, nella località laziale non sono stati registrati atti di vandalismo, a conferma della grande cura e attenzione al tema della mobilità sostenibile da parte della popolazione. "Ringraziamo Fiumicino e tutta la popolazione locale che, da un anno, utilizza i mezzi Helbiz con costanza e attenzione - ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA -. Rinnoviamo quindi il nostro impegno nella città laziale per offrire un servizio sempre più sicuro, innovativo e responsabile. Tutto ciò dimostra quanto per noi sia importante intrecciare un dialogo continuo con le istituzioni al fine di costruire una mobilità green per le nuove generazioni".