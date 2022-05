Mattarella "Messaggio Berlinguer sempre attuale per nostra Repubblica"

SASSARI - "L'attenzione morale di Enrico Berlinguer e il suo profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole sono due aspetti inscindibili che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto omaggiare all'Università di Sassari la figura di Enrico Berlinguer in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita. Il Capo dello Stato ha parlato in un breve intervento non programmato per omaggiare la figura dello storico politico sassarese davanti ai figli e alle autorità presenti. Mattarella è stato accolto poco dopo le 11 dal governatore Christian Solinas, dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dal sindaco Nanni Campus e dal Rettore Gavino Mariotti. Nel giardino dell'Ateneo è stata poi scoperta una lapide commemorativa. "Ha trovato le prime radici nel suolo della nostra città, portando i tratti inconfondibili di una certa sardità - ha ricordato Mariotti aprendo le celebrazioni - Ricordiamo la folla immensa per i funerali, tutta l'Italia gli ha reso omaggio e si è commossa più volte per le immagini del suo ultimo comizio. Con la sua scomparsa si è aperto un vuoto incolmabile. Sarebbe stato un grande leader anche oggi". Il presidente Solinas ha invece ripercorso le tappe storiche della vita di Berlinguer, sottolineando "il suo essere cavaliere nel portare profondi cambiamenti epocali". Presente anche la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa che ha posto l'accento sugli insegnamenti del leader politico per quanto riguarda la capacità di immaginare il futuro. "Dignità, coraggio, onestà intellettuale, visione, passione. Questi sono i valori che mi ricorda la figura di Enrico Berlinguer" ha detto. Al termine della cerimonia il Rettore dell'Università ha consegnato alla figlia Bianca Berlinguer un attestato di benemerenza. "Mio padre sarebbe molto felice di questa giornata", ha concluso la giornalista. . xd4/fil/red 25-Mag-22 13:48