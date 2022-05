Speranza "Sulle mascherine a scuola rispettiamo norma vigente"

MESSINA - Riguardo alle mascherine a scuola, "c'è una norma vigente e la rispettiamo, lavoriamo affinché il prossimo anno ci possa essere una situazione epidemiologica molto diversa". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Messina, dove è arrivato per la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Franco De Domenico. Fatto bersagli di na piccola contestazione, Speranza ha ribadito l'importanza della vaccinazione contro il Covid. "Hanno salvato la vita a centinaia di migliaia di persone - ha affermato il ministro - Dovunque ci sono persone che non hanno condiviso la campagna di vaccinazione, il bello della democrazie è che c'è chi non è d'accordo, ma questo non cambia la verità. Dico anche anche a loro che la libertà che abbiamo conquistato è grazie ai vaccini". -Foto Agenzia Fotogramma- . fil/red 28-Mag-22 19:40