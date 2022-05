Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State

NEW YORK (STATI UNITI) - Sarà Boston a sfidare i Golden State Warriors alle Nba Finals 2022. In gara-7 dell'ultimo atto della Eastern Conference, i Celtics hanno espugnato la FTX Arena, battendo di fronte a oltre 20mila spettatori i padroni di casa di Miami Heat per 100-96. Inutili, ai fini del risultato, i 35 punti siglati per il quintetto della Florida da Butler, top-scorer della 'bella'; per gli ospiti, che chiudono il 'braccio di ferro' con Miami sul 4-3 e si qualificano per le Finals per la 22esima volta nella loro storia, il più prolifico è Tatum, a referto a quota 26. Gara-1 della serie che assegnerà il titolo Nba si disputerà nella notte italiana tra il 2 e il 3 giugno. - foto agenziafotogramma.it - . mc/red 30-Mag-22 08:38