Trovati 14 corpi e il relitto dell'aereo precipitato in Nepal

KATMANDU - È stato ritrovato il relitto dell'aereo passeggeri scomparso in Nepal e 14 corpi. Lo ha detto un funzionario militare senza fornire dettagli sulle 22 persone che erano a bordo. "Una squadra di soccorso ha localizzato il relitto dell'aereo e ha condiviso una foto", ha detto il portavoce dell'esercito nepalese Narayan Silwal condividendo su Twitter un'immagine che mostra il relitto di un aereo disseminato sul fianco di una montagna. "Finora sono stati recuperati quattordici corpi e le ricerche continuano per gli altri. Il tempo è pessimo, ma siamo riusciti a portare una squadra sul luogo dell'incidente. Non è stato possibile effettuare altri voli", ha detto il portavoce Deo Chandra Lal Karn. Sull'aereo c'erano 22 passeggeri.

Secondo Pradeep Gauchan, un funzionario locale, il relitto si trova ad un'altitudine di circa 3.800-4.000 metri. "È molto difficile raggiungerla a piedi. Una squadra è stata portata vicino alla zona da un elicottero, ma al momento il tempo è nuvoloso, quindi non è stato possibile volare", ha detto Gauchan. "Gli elicotteri sono in attesa che le nuvole si diradino", ha aggiunto.

L'Autorità per l'aviazione civile ha confermato che l'aereo ha "subito un incidente" a 4.420 metri nella zona di Sanosware, nel comune rurale di Thasang, distretto di Mustang. Non ha fornito dettagli sulla causa. Il bimotore Twin Otter era decollato dalla città di Pokhara, nel Nepal centro-occidentale, la seconda città più grande del Paese, 200 km a ovest della capitale Kathmandu, prima di perdere il contatto radio. Stava andando a Jomsom, una popolare area di trekking sull'Himalaya, a 20 minuti di volo da Pokhara. L'aereo è stato prodotto dall'azienda canadese De Havilland e ha effettuato il suo primo volo più di 40 anni fa, nel 1979. (ANSA)