Comunicazione, assegnati i premi Top Communicator of the year

MILANO - Il Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Party Round Green, ha consegnato i premi Top Communicator of the year. La cerimonia si è tenuta a Milano. Il riconoscimento è andato tra gli altri a Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore del TG4; al virologo Fabrizio Pregliasco; al conduttore Piero Chiambretti; a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; al giornalista e scrittore Marino Bartoletti; ad Alberto Brandi, direttore di Mediaset Sport; a Paolo Liguori, direttore editoriale del TGCOM 24; ad Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it; all'attore Germano Lanzoni; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell'agenzia di stampa Italpress; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè. "La comunicazione è la struttura portante delle relazioni professionali e dell'agire umano. Coloro che ne sono espressione massima hanno ricevuto l'autorevole riconoscimento dal ClubMC dalle mani delle Donne Marketing e Donne Comunicazione attualmente in carica", afferma il Presidente Danilo Arlenghi. A premiare i Top of the year sono state le donne manager della comunicazione: Cristina Cossa, Direttore Marketing Rigoni di Asiago, Miriam Forte, Presidente Gruppo Miriam Forte Consulting, Laura Morino, titolare Morino Studio, Marilena Manzoni, Comunicazione Marketing Unicredit, Laura Adami, L.V. Relazioni Pubbliche. . abr/com 01-Giu-22 10:54